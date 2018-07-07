7-11 июля в Берлине пройдет 27-я сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Как передает АПА, тема ежегодной сессии этого года — «Выполнение обязательств в рамках ОБСЕ: роль парламентов». В сессии примут участие около 300 парламентариев. Ежегодная сессия завершится принятием Берлинской декларации. Этот политический документ будет содержать рекомендации национальным правительствам, парламентам и международному сообществу в области политики, безопасности, экономики, окружающей среды и прав человека. Во время ежегодной сессии также пройдут выборы президента и вице-президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Отметим, что группа азербайджанских депутатов, возглавляемая руководителем делегации страны в ПА ОБСЕ Бахар Мурадовой, уже отправилась в Берлин. В состав делегации вошли вице-президент ПА ОБСЕ Азай Гулиев, депутаты Ульвия Агаева, Таир Миркишили, Эльшад Гасанов и Кямран Набизаде.

Minval.az