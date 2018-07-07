Для северокорейских женщин были обозначены границы социалистического вида и поведения. Об этом сообщает UPI.

Источник в провинции Янгандо сообщил, что северокорейские власти обсуждали накануне саммита Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа укрепление социалистической идеологии во внешнем виде и поведении женщин. «Основное послание состояло в том, чтобы затянуть «социалистический ремень» и противостоять идеологии империализма», – приводит слова источника издание.

В список антисоциалистических вещей попали мини-юбки, чулки с сетчатым или цветочным узором, а также вещи с надписями на английском языке. При обнаружении запрещенных вещей полицейские уполномочены изъять их, нарушителям грозит штраф.

Ким Чен Ын решил бороться и с негативным влиянием кей-попа. Танцы в стиле кей-поп объявлены «эротическими» и непристойными. Антисоциалистическими назвали также просмотр фильмов и телевизионных шоу, прослушивание музыки, созданных в Южной Корее.

Minval.az