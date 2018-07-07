Президент Филиппин Родриго Дутерте пообещал уйти в отставку, если кто-нибудь сможет доказать ему существование Бога, передает Интерфакс.

По словам политика, ему будет достаточно одного единственного свидетеля и фотографии, доказывающей, что человек может говорить с Богом и видеть его.

В то же время, Р.Дутерте предположил, что все же существует некая высшая сила, которая поддерживает порядок в космосе.

На прошлой неделе президент Филиппин шокировал соотечественников, большинство которых составляют католики, оскорбив Бога, когда комментировал догмат о первородном грехе, который вызывает у него глубокое возмущение.

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