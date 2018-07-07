Двенадцать школьников, игроков местной юниорской футбольной команды, и их 25-летний тренер, запертые наводнением в десятикилометровой пещере Тхам Луанг на севере Таиланда с 23 июня, передали на поверхность письмо, адресованное родным, пишет издание РИА Новости.

Команда боевых пловцов ВМС Таиланда, работающих в пещере, опубликовала в своем твиттер-аккаунте фотографию письма, написанного на шести тетрадных листах, вырванных из разных тетрадей, которое дети передали на поверхность с одним из военнослужащих команды, доставившей им накануне вечером письма родных. Родители и родственники юных футболистов, которым от 11 до 16 лет, живут уже две недели в палаточном лагере у входа в пещеру.

«У нас все хорошо, все здоровы, не волнуйтесь. Когда выйдем, очень хотим поесть разной вкусной еды. Когда выйдем, хотим сразу домой. Дорогие учителя, пожалуйста, не задавайте нам пока много домашнего задания», — написали ребята на первой странице. Каждый из них своим почерком написал несколько строк о своем состоянии.

Свою страницу в письме написал и тренер команды, которого часть тайской общественности обвиняет в том, что он проявил безответственность, организовав поход школьников в пещеру накануне начала сильных сезонных дождей, обычно вызывающих наводнение, а другая часть считает героем, благодаря которому дети смогли выжить в темной затопленной пещере без еды девять дней.

«Спасибо, что морально поддерживаете нас. Прошу всех родителей простить меня. Прошу простить и ваших детей за то, что они пошли в пещеру, ничего не сказав вам», — написал тренер.

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