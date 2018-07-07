В Англии гости отклонили свадебное приглашение невесты из-за того, что она запретила всем на торжестве следить за игрой национальной команды в 1/4 финала мирового первенства, сообщает The Mirror.

Отмечается, что девушка приняла решение назвать свадьбу оригинальным способом — «торжество без футбола». По плану невесты, гости должны будут не только забыть о четвертьфинальном поединке между сборными Англии и Швеции, но и даже отказаться от смартфонов, чтобы не узнавать счёт матча.

Впрочем, эти правила пришлись не по душе многим гостям, которые вместо праздничного стола выбрали просмотр футбола в своих любимых пабах.

Напомним, англичане сыграют за право выхода в полуфинал чемпионата мира с командой Швеции 7 июля.

Minval.az