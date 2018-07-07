Первый раунд в пятницу продлился три часа. После его окончания госсекретарь США написал в Twitter, что гордиться работой своей команды, однако о подробностях переговоров не сообщил. Как ожидается, в субботу может состояться его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее в субботу сообщалось, что США и Северная Корея договорились о создании рабочих групп, которые будут включать проверку хода денуклеаризации Корейского полуострова, а также о том, что Помпео обсудил с северокорейскими чиновниками вопрос возвращения на родину останков американцев, которые погибли в Корейской войне в 1950-х.В субботу вечером Помпео отправится в Токио, где в воскресенье состоятся его переговоры с премьер-министром Синдзо Абэ, министром иностранных дел Таро Коно, а также министром иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва, которая специально для этого приедет в Японию. Состоятся также и трехсторонние переговоры глав внешнеполитических ведомств Японии, США и Южной Кореи.