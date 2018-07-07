Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американский лидер Дональд Трамп пообещал Северной Корее светлое будущее при условии полной денуклеаризации.

«Президент Трамп обещает Северной Корее светлое будущее. Для этого необходима работа, направленная на полную денуклеаризацию», — сказал Помпео перед началом второго раунда переговоров с заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем в Пхеньяне.

В субботу проходит второй раунд переговоров Помпео с высокопоставленными чиновниками КНДР по вопросам денуклеаризации и нормализации двусторонних отношений.

 

Minval.az