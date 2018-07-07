В Канаде погибли три популярных видоеблогера, снимавшие свои путешествия по миру для видеосервиса Youtube. Они разбились, упав с высокого водопада, сообщает ВВС.

Райкер Гэмбл, Алексей Лях и Меган Скрейпер рассказывали о международных приключениях на своем канале High On Life.

В сообщении проекта говорится: «Эти три человека отличались доброжелательностью, добротой и целеустремленностью».

По информации полиции, все трое купались на вершине водопада Шеннон Фолс в провинции Британская Колумбия во вторник, но поскользнулись и упали с высоты в 30 метров.

По другим сведениям, появившимся в канадских СМИ, путешественники гуляли по вершине водопада, когда Скрейпер сорвалась в воду, после чего ее спутники попытались спасти девушку.

Побороть сильное течение они не смогли, и в итоге упали вниз. Сообщается, что с ними был еще один человек, который побежал вниз за помощью.

Другие участники проекта High On Life, насчитывающего 1,1 млн фолловеров в Instagram и более полумиллиона подписчиков в Youtube, создали страницу для пожертвований на организацию похорон.

Среди комментариев на странице были и негативные: в частности, многих удивила собираемая сумма в 100 тыс. долларов и возможное отсутствие страховки жизни у блогеров.

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