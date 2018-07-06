Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 8-9 июля посетит Турцию, где примет участие в торжественной церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана, победившего на президентских выборах 24 июня. Лидера партии будут сопровождать другие депутаты от ЛДПР — Василий Власов, Дмитрий Савельев и Борис Чернышов, сообщили в пресс-службе думских либерал-демократов.

«Владимир Жириновский 8 июля в 17 часов прибудет в Анкару, чтобы 9 июля принять участие в церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Эрдогана», — проинформировали в партии.

Представители либерал-демократов добавили, что Эрдоган лично пригласил Жириновского, передает ТАСС.

Minval.az