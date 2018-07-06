ВС Турции нанесли воздушные удары по объектам террористов в турецкой провинции Хаккари, сообщает Генштаб ВС Турции.

Согласно информации, в результате операции нейтрализовано восемь боевиков сепаратистской террористической организации PKK.

Minval.az