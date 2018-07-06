Турция ответит США в случае введения санкций за покупку российских комплексов ПВО С-400.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Anadolu.

«Они говорят: «Купите С-400, мы введем санкции». Если введете, мы тоже ответим. Хотите таких отношений — ваше право», — сказал глава турецкого МИД.

По его словам, США не должны требовать от других стран присоединиться к введенным им санкциям.

«Мы понимаем, что у США и России есть проблемы, и США ввели санкции за вмешательство в выборы. Но если у меня с кем-то плохие отношения, я разве звоню всем подряд и говорю: «Не дружите с ним!»? Это вообще нормально? Мы такого подхода не приемлем. Мы покупаем С-400 — и вы вводите санкции? Отношения с таким подходом не выстроить. Будут санкции — будет и ответ», — подытожил Чавушоглу.

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