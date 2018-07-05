Европейский парламент утвердил новые правила для въезда в Шенгенскую зону жителей стран, не входящих в Европейский союз. Об этом 5 июля сообщает сайт Европарламента.

Новая европейская система дорожной информации и авторизации (ETIAS) заработает в 2021 году. Она позволит дополнительно проверять въезжающих без виз, а также тех, кто подозревается в нелегальной миграции или может угрожать безопасности ЕС.

Граждане 60 стран и территорий при въезде в Евросоюз обязаны будут заполнять электронную форму с личными данными и указанием причины поездки.

Авторизация для путешествий будет обходиться в €7, при этом граждане до 18 лет и старше 70 лет смогут делать это бесплатно.

Еврокомиссия представила свои предложения по реформе визового кодекса 14 марта 2018 года.

В Шенгенскую зону входят 26 европейских государств, которые подписали соглашение в городе Шенгене (Люксембург) в 1985 году. Шенгенская зона действует подобно единому государству с пограничным контролем на внешней границе – при въезде и выезде из зоны, но без пограничного контроля на внутренних рубежах государств, входящих в эту зону.

Minval.az