Издание National Interest сравнило техническое оснащение спецназа армий США и России.

Согласно имеющей информации, самым большим преимуществом американских Сил специальных операций является использование беспилотных летательных систем MQ-Predator и MQ-Reaper, которые могут обнаруживать и отслеживать цели в любое время суток, а также переносить вооружение для сухопутных войск.

Отмечается, что в российской армии беспилотники не используются для поддержки спецназа, а применяются для обнаружения целей и корректировки целеуказания. По данным издания, в арсенале российской стороны находятся беспилотные летательные аппараты «Форпост» и «Орлан-10», которые на могут переносить оружие. При этом «Орлан-10» легче американских моделей беспилотников. Издание предполагает, что Россия стремится использовать свое собственное оборудование, которое стоит недорого.

Что касается приборов ночного видения, в армии США используют AN/PVS-31. При его производстве применяют белый, а не зеленый фосфор, что позволяет сделать изображение более четким и детализированным. В российских приборах ночного видения НСПУ и 1ПН93 фосфор не используется. Они подходят для наблюдения, а также важны на оборонительных позициях.

Издание делает вывод о том, что у российского и американского спецназов разные задачи. Оснащение Сил специальных операций США больше подходят для выполнения наступательных задач, а российский спецназ будет лучше в наблюдении и обороне.

Minval.az