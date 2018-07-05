Здоровье королевы Елизаветы, отпраздновавшей 92-й день рождения, можно оценить как неплохое — разумеется, для ее возраста. Тем не менее, корона Британии в один прекрасный день неизбежно достанется преемнику. Это событие изменит многое в жизни не только самого наследника, но и других членов королевского семейства — прежде всего, принца Уильяма и его супруги Кэтрин.

О том, кто именно унаследует трон, Елизавета высказывалась неоднократно, сообщает издание 7Дней. Так, в этом году, на следующий день после своего дня рождения, выступая перед главами стран Содружества, королева заявила: «Мое самое горячее и искреннее желание состоит в том, чтобы однажды принц Чарльз продолжил мое дело …» Тот факт, что согласно многочисленным социологическим опросам, британцы хотели бы видеть следующим монархом не Чарльза, а принца Уильяма, ничего не меняет. По закону и по воле Елизаветы корона достанется старшему сыну королевы. Если, конечно, принц Чарльз, который, как непосредственный наследник престола, по многовековой традиции, именуется в настоящее время принцем Уэльским, сам не отречется в пользу сына.

Впрочем, такой сценарий развития событий маловероятен. Когда однажды Чарльз станет королем, Уильяму предстоит занять место, которое прежде занимал его отец — то есть он станет первым наследником престола. Значит, вместо того титула, что принадлежит ему сегодня — то есть герцог Кэмбриджский, Уильям получит новый. Он будет именоваться принцем Уэльским, а его супруга Кэтрин должна, соответственно стать принцессой Уэльской.

Напомним, что именно так именовалась некогда мама Уильяма — принцесса Диана. Однако после ее трагической гибели, вопреки многовековой традиции, этот титул остался вакантным. Хотя принц Чарльз и женился снова — на своей давней любовнице Камилле Паркер-Боулз, она стала всего лишь герцогиней Корнуолльской, что считается титулом более низкого разряда. По официальной версии, Камилла, якобы, сама отказалась от чести стать герцогиней Уэльской. А по неофициальной –— этому категорически воспротивилась королева. Так что Кэтрин предстоит стать первой принцессой Уэльской после Дианы. Однако даже когда ее муж Уильям, в один прекрасный день, станет королем, Кэтрин не суждено именоваться королевой. Поскольку она сама — особа отнюдь не королевских кровей, супруга принца Уильяма будет объявлена всего лишь принцессой-регентом.

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