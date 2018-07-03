Российские ВКС провели массированную атаку на юго-западе сирийской провинции Идлиб, передает «Лента».

Отмечается, что истребители нанесли удары в окрестностях города Джиср-эш-Шугур, в районах, расположенных вдоль границы с Турцией, которые контролируются террористами. Российские военные также запустили несколько баллистических ракет в Джиср-эш-Шугуре и северной части Аль-Гаабской равнины.

Удары были нанесены после того, как неизвестные пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим на юго-западе Латакии. Беспилотники пытались подлететь к базе 30 июня c наступлением темноты и были уничтожены.

Minval.az