Южная Корея и КНДР обменялись списками людей из семей, разделенных Корейской войной 1950-1953 годов, встреча которых должна пройти в конце августа этого года, передает ТАСС.

Отмечается, что в общей сложности в списки от двух стран вошло порядка 250 человек. Встреча должна состояться 20-26 августа на северокорейском горном курорте Кымгансан. Это будет первая подобная встреча с 2015 года.

В Южной Корее насчитывается около 57 тыс. человек, которые во время Корейской войны оказались разлучены со своими близкими, оставшимися на Севере. Многие из них не видели близких с 1953 года.

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