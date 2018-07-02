Андрес Мануэль Лопес Обрадор, лидирующий по итогам выборов президента Мексики, раздумывает над возможностью снять жилой дом рядом с президентским дворцом и отказаться от личной охраны со стороны военнослужащих президентского генерального штаба.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Excelsior, сейчас Лопес Обрадор вместе с семьей анализирует возможность аренды съемного дома. Стоит отметить, что район Сокало, где расположен национальный дворец, не относится к числу дорогих и престижных районов Мехико, а вечерами на прилегающих улицах в целом неуютно. Рядом с Сокало располагается также печально известный высоким уровнем преступности район Тепито с одноименным рынком.

Еще в мае Лопес Обрадор заявил, что не желает жить в официальной резиденции главы государства «Сосны», если победит на выборах, так как на нее якобы наложены колдовские чары. По его словам, в этой резиденции нужно убираться каждый день и применять ритуальную чистку утром, днем и вечером, чтобы «отпугнуть злых духов».

Лопес Обрадор сообщил также, что намерен лишить возможности президента Мексики быть неподсудным. Сейчас такой статус предоставлен главе государства 102-й статьей конституции.

«Да, я направлю ряд инициатив, их будет немного, потому что нам нужно покончить с коррупцией. Мы предложим конгрессу изменить 102-ю статью, чтобы президент мог быть привлечен к суду за коррупцию», — заявил Лопес Обрадор в эфире канала Imagen Television.

После предварительного подсчета почти 64% актов с избирательных участков по итогам выборов президента кандидат от левых сил Лопес Обрадор лидирует, набирая 53,38%. Он опережает ближайшего преследователя Рикардо Анайя более чем на 30% (у того пока 22,55% голосов). Хосе Антонио Мид получает 15,85%, а Хайме Родригес Кальдерон — 5,32%. Все три кандидата уже признали победу Лопеса Обрадора, его поздравил как действующий президент Энрике Пенья Ньето, так и многие иностранные лидеры. Объявление официальных результатов голосования ожидается в ближайшую среду.

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