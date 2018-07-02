Европейских дипломатов беспокоят новые связи между недавно сформированным правительством Италии и Россией. Об этом сообщает Buzzfeed News со ссылкой на два высокопоставленных источника.

Две итальянские партии, которые вошли в новое правительство, «Лига Севера» и «Движение 5 звезд» имеют «личные отношения» и контакты с должностными лицами из Москвы, рассказал изданию один из дипломатов на условиях анонимности. Отмечается, что партии имеют схожие с Кремлем позиции по некоторым вопросам. Анонимный источник отказался предоставить подробности взаимоотношений, а также говорить о характере или сроках контактов между итальянскими партиями и Москвой.

Особую озабоченность вызывает, по мнению второго источника, положение в рамках договора о сотрудничестве по обмену информацией, касающихся двусторонних и международных отношений. Оба дипломата заявили BuzzFeed, что европейские правительства уделяют пристальное внимание действиям Италии, особенно на международных встречах, информирует «Газета».

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