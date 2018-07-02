Группа хакеров в Ираке смогла взломать сайт онлайн-журнала террористической группировки «Исламское государство», чтобы высмеять ее главаря Абу Бакра аль-Багдади.

Как сообщил в понедельник саудовский телеканал Al Arabiya, «хактивисты», как прозвали этих противников ИГ в виртуальном пространстве, устроили массированную атаку на сайт журнала «Набаа», который считается пропагандистским рупором ИГ.

В результате сайт прекратил свою деятельность. Хакеры, именующие себя «Дэшграм» (от аббревиатуры арабского написания ИГ), создали его клон и при помощи фотошопа разместили на нем фейковые фотографии аль-Багдади, который якобы развлекается в компании танцовщиц в ночном клубе. Сайт-клон также был снабжен рекламой сайтов порнографического содержания, что предполагает заинтересованность в них боевиков ИГ. Кроме того, с помощью этого клона стало возможно распространять ложные новости и пропагандистские материалы против террористической организации.

Судя по первым отзывам, виртуальный удар по ИГ оказался весьма успешным: некоторые террористы поверила в реальность нового сайта и стала возмущаться его содержанием, другая поняла, что произошло, но ничего не смогла поделать. «Нам удалось разместить наш фейковый контент не менее 500 раз, и сторонники ИГ активно распространяли его между собой», — заявили активисты «Дэшграм».

Minval.az