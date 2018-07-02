Великобритания начала принимать на поставку американские истребители F-35, пишет Daily Telegraph. В свою очередь, Турция планирует закупить одновременно истребители F-35 и новейший зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400 из России. В Лондоне и Вашингтоне опасаются, что после совместного использования двух систем Москва получит доступ к секретной технологии истребителя, а также информации о его уязвимости.

Сенатор США Крис Ван Холлен предложил законодательно приостановить поставку истребителей F-35 Анкаре до тех пор, пока Турция не откажется от покупки российского ЗРК. Американский сенатор отметил, что одновременная закупка F-35 и С-400 ставит под угрозу национальную безопасность США, что «неприемлемо». Более того, Холлен предлагает отказать Турции в американских самолетах, если она «проигнорирует озабоченности союзников по НАТО и продолжит партнерство» с президентом России Владимиром Путиным.

Британский член парламента в спецкомитете по обороне Марк Франсуа напомнил, что Великобритания тратит большие деньги на F-35, в том числе из-за технологии малозаметности, информирует «Газета».

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