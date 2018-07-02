Более 20 депутатов ПАСЕ 28 июня в рамках летней сессии выступили с заявлением, осудив нарушения прав человека в Азербайджане и пренебрежение властями страны своих обязательств перед Советом Европы. Заявление не несет прямых юридических последствий, однако учитывается Комитетом министров СЕ, ПАСЕ и Европейским судом по правам человека при принятии решений, касающихся Азербайджана.

Инициатором принятия документа выступил норвежский депутат Питер Эйде, бывший руководитель норвежского отделения Amnesty İnternational, Люксембурга, Ирландии. И мы бы не стали особо останавливаться на очередном заявлении ПАСЕ откровенно антиазербайджанского характера, если бы не увидели, что среди поддержавших документ трое депутатов из Украины: Bладимир Арьев, Олена Сетник и Мария Йонова.

Что тут сказать? Стоит, наверное, начать с того, что Украина уж точно не является страной, которая бы обладала правом чему-то учить Азербайджан. Только с момента прихода к власти Петра Порошенко в этой стране было совершено несколько громких политических убийств – Павла Шеремета, Олеся Бузины, Дениса Вороненкова.

Кроме того, в Украине сейчас в тюрьме сидит та самая Надежда Савченко, которой звезду Героя Украины вручал лично Петр Порошенко. Такой вот имел место стремительный путь – от любви до ненависти. Напомним также о том, сколь позорно был выдворен из Украины экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которого в Украину также приглашал лично Петр Порошенко. Выдворение Саакашвили, по мнению целого ряда украинских экспертов, было заказано лично Порошенко, которого экс-глава Грузии регулярно и объективно критиковал.

Важно также напомнить о том, что за все годы своей независимости, Украина так и не стала государством, способным инициировать, отстаивать и претворять в жизнь грандиозные региональные проекты. В этом – ее главное отличие от Азербайджана, который даже в условиях непрекращающейся оккупации 20% своих территорий, сумел добиться реализации множества важнейших транспортных проектов.

Но все это как-то быстро забывается некоторыми украинскими политиками, которые выбирают порой ошибочный тон в разговоре с нашей страной и о нашей стране. Особого внимания стоит господин Арьев. Хотя бы потому, что он является не просто рядовым депутатом, он — председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Кроме того, он является вице-президентом ПАСЕ. При этом Арьев также является депутатом Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко». Именно последнее обстоятельство и вызывает, мягко говоря, наше удивление.

Ведь, совсем еще недавно, а именно 12 июня, в турецком Эскишехире состоялась торжественная церемония запуска Трансанатолийского газопровода с участием президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана — глав государств, по территории которых проходит TANAP. В Эскишехир также прибыл президент Украины Петр Порошенко.

«Я благодарен президенту Ильхаму Алиеву и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за реализацию такого важного проекта», заявлял тогда он. Глава украинского государства подчеркнул, что данный проект важен не только для Азербайджана и Турции, но и для всей Европы, в том числе для Украины. Это бесспорное утверждение главы украинского государства. Бесспорно, и то, что Азербайджан уже стал крупнейшим поставщиком нефти в Украину.

Теперь же удивительно видеть, как депутат от БПП , глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев снова участвует в действиях, наносящих ущерб азербайджано — украинским отношениям. Причем действует он таким образом далеко не впервые. Еще в 2015 году, он опубликовал на своей странице в Фейсбук пост, в котором назвал президента Азербайджана Ильхама Алиева «авторитарным правителем» , и призвал к свержению власти в Азербайджане и Армении. Стоит отметить, что при этом даже в интервью азербайджанским журналистам, что называется «по горячим следам», Арьев не счел нужным извиняться за свои слова. Заметьте, никогда ни один депутат Милли Меджлиса не делал заявлений о том, что Петр Порошенко — авторитарный правитель, которого украинскому народу нужно поскорее сместить.

Увы, Владимир Арьев воспитан совершенно иначе.

Он воспитан в традициях украинской политики, в которой принято «переобуваться на лету». Достаточно напомнить, что в декабре е 2016 года Арьев умудрился дезавуировать самого себя. В беседе с автором этих строк, а дело было на приеме, организованном посольством Азербайджана в Украине, Арьев заявил: «Я с большим уважением отношусь как к Азербайджану, так и его руководству».

И это – после всего того, что он написал на своей странице в Фейсбук! Более того, в ходе той нашей беседы, а ее содержание было опубликовано в ряде азербайджанских СМИ, Арьев заявил, что «с большим удовольствием снова посетил бы Азербайджан, дабы воочию убедиться в колоссальных позитивных переменах, произошедших за эти годы в вашей стране».

Наконец, по словам В.Арьева, его дружелюбное отношение к Азербайджану вовсе не случайно – его бабушка по национальности азербайджанка: «Ее фамилия была Ренжиглова. Это от Ренжи оглу. Это говорит о том, что в моем роду были азербайджанцы, что лишь усиливает мое уважение и любовь к вашей стране и вашему народу», заявлял он тогда.

Но, по прошествии времени, увы и ах, мы видим, что пан Владимир снова выступает с антиазербайджанских позиций, совершенно забыв про свои прежние слова об уважении к нашей стране и ее руководству, а также запамятовав о бабушке-азербайджанке. Такая часта смена позиции не случайна для Арьева. Ведь, он успел побывать депутатом ВР разных созывов: от блока «Наша Украина- Народная самооборона» Виктора Ющенко, а затем был выдвинут «Объединенной оппозицией Всеукраинское объединение «Батькивщина»» Юлии Тимошенко.

Ныне же он — не просто состоит в рядах БПП – на президентских выборах 2014 года Арьев руководил Киевским областным штабом Петра Порошенко. Кроме того, с марта 2004 по декабрь 2005 года Арьев был руководителем и автором программы «Закрытая зона» на 5-ом канале, который также принадлежит Порошенко. Все это и наводит на мысль о том, что Арьев не мог озвучивать отсебятину, а согласовывает все свои шаги и речи лично с нынешним президентом Украины Петром Порошенко. Того самого, который был приглашен в турецкий Эскишехир, где сказал много правильного в адрес Азербайджана…

Акпер Гасанов

Minval.az