Генпрокуратура Анкары выдала ордера на задержание 68 сотрудников Командования сухопутных войск республики в рамках продолжающегося расследования деятельности запрещенной в стране террористической организации ФЕТО. Об этом сообщает телеканал NTV.

Задержания начались утром в понедельник как на территории Анкары, так и еще в 18 провинциях страны. Среди подозреваемых 19 действующих военнослужащих, остальные временно не находятся на активной службе. Все они — представители офицерского состава. Следствие считает их причастными к работе ячеек ФЕТО внутри вооруженных сил.

Minval.az