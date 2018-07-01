Шестеро французских солдат стали жертвами и двое мирных жителей тяжело ранены при нападении неизвестных на севере Мали. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Кровопролитное нападение на французские силы «Бархан» в Гао в Мали привело к гибели шести французских военных, — отмечается в сообщении.

По его словам, нападение было на бронированную машину. У дороги оставили автомобиль, начинённый взрывчаткой. Его привели в действие в тот момент, когда подъехал бронированный автомобиль с французскими солдатами.

Minval.az