Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перебросила к границе с Сирией бронетехнику и артиллерию.

Как сообщили в генштабе ЦАХАЛ, переброска войск осуществлена на фоне наступления сил режима Башара Асада в провинцию Дераа на юго-западе Сирии.

В сообщении подчеркивается, что Израиль и впредь будет придерживаться политики невмешательства в сирийский конфликт, жестко реагируя на любые попытки нарушений суверенитета и безопасности населения.

«После оценки ситуации командованием Северного округа было решено усилить 210-ю дивизию на Голанских высотах бронетанковыми и артиллерийскими силами»,- сообщили в ЦАХАЛе.

В сообщении также говорится, что Израиль продолжит оказывать гумпомощь гражданским лицам, бежавшим к сирийско-израильской границе в связи с атакой сил режима Асада на провинцию Дераа.

Minval.az