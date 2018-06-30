Международная федерация футбола (ФИФА) разорвала сотрудничество с бывшим форвардом сборной Аргентины Диего Марадоной, сообщает «Советский спорт».

По информации Diariocorreo.pe, причиной такого решения стало поведения аргентинца во время матча национальной сборной с командой Нигерии в заключительном туре группового этапа мирового первенства. Марадона показывал неприличные жесты и кричал на болельщиков после гола команды Нигерии.

Отмечается, что Марадона участвовал в программе легенд ФИФА, суть которой заключается в том, чтобы на каждом матче чемпионата мира присутствовало хотя бы по одному бывшему игроку играющих команд.

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