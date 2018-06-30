Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Об этом он написал в твиттере.

Как передает «Газета», американский президент сообщил, что они обсуждали наращивание добычи нефти.

«Только что поговорил с королем Саудовской Аравии Сальманом и объяснил ему, что из-за беспорядка в Иране и Венесуэле я прошу Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти, может быть до 2 млн баррелей [в сутки]», — написал Трамп.

По его словам, саудовский король согласился с предложением.

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