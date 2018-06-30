Городские власти Лондона решили разгрузить центр столицы от туристов при помощи специально созданной игры Play London With Mr. Bean, передает «Корреспондент».

Игрок должен посещать достопримечательности за пределами Лондона, проходить разные уровни заданий — зарабатывать очки, которые можно обменять на скидки.

«Play London With Mr. Bean предназначена для тех, кто находится в Лондоне в течение нескольких дней и успевает посетить много достопримечательностей. Чтобы люди не заканчивали играть, мы планируем продолжать добавлять новые уровни, аттракционы и предложения», — сказали в компании, которая разрабатывала игру.

Minval.az