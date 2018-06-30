«США ценят исторический прогресс в Азербайджане и Турции в связи с Южным газовым коридором», сообщается в статье «Важность разнообразия в энергетической безопасности Европы», опубликованной на этой неделе на официальном сайте Государственного департамента США, посвященной прошедшей в Вашингтоне Всемирной газовой конференции.

В статье подчеркивается значение Южного газового коридора и говорится, что через Южный газовый коридор каспийский газ до 2020 года будет доставляться из Азербайджана в Европу.

Minval.az