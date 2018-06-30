Эксперты обнаружили опасную уязвимость на всех мобильных устройствах на базе Android, вышедших с 2012 года. Об этом сообщает TechRepublic.
Уязвимость под названием RAMPage является разновидностью дефекта разработки Rowhammer, который заставляет ячейки памяти устройства взаимодействовать неправильно. Это позволяет хакерам без каких-либо специальных расширений получить доступ как к файлам и сохраненным паролям, так и к запущенным приложениям.
«RAMpage нарушает самую фундаментальную изоляцию между пользовательскими приложениями и операционной системой», — подчеркивают специалисты.