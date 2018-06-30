Австрийский конституционный суд принял положительное решение о внесении в документы пункта «третий пол» для интерсекс-людей.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Associated Press.

Существующий закон не будет изменен согласно решению суда, поскольку в нем нет явного требования указывать мужской или женский пол.

Однако теперь появится возможность использовать другие слова для обозначения интерсекс-людей.

Австрийский конституционный суд опирался на восьмую статью европейской конвенции о правах человека, которая гарантирует право на «индивидуальную сексуальную идентичность» и защищает людей с альтернативной сексуальной идентичностью.

Суд признал существование третьего пола после рассмотрения дела интерсекс-активиста Алекса Юргена, который безуспешно пытался изменить пол в документах на «интерсекс», «открытый» или другое подходящее слово.

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