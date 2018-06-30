Российская Федерация и КНР разрабатывают новое оружие, которое будет предназначаться для военных действий в космическом пространстве в ближайшем будущем. Об этом заявил генерал-лейтенант Роберт Эшли, глава Разведывательного управления Министерства обороны США Агентства по разведке.

Разведывательное управление Пентагона опасается, что ведущая роль США в космосе снижается и завтра небо может быть заполнено спутниками-роботами стран-конкурентов.

По словам Эшли, страны-конкуренты США разрабатывают технологии «по перехвату спутников с земли и из космоса». Сообщается, что такая возможность появится в ближайшем будущем.

«Россия и Китай продолжают запускать «экспериментальные» спутники, которые проводят сложные операции на орбите. Некоторые технологии мирного назначения, такие как инспекция спутников, дозаправка и ремонт – могут быть использованы против космических объектов противника», – отмечается в отчете Службы управления по разведки, который был опубликован ранее.

Minval.az