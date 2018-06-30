Двумя матчами в Казани и Сочи в субботу стартует стадия 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Как сообщает АПА, откроют программу плей-офф сборные Франции и Аргентины, а в вечерней встрече сыграют команды Уругвая и Португалии.

Матч сборных Франции и Аргентины пройдет на «Казань- Арене». Французская сборная досрочно пробилась в плей-офф, одержав победы над командами Австралии (2:1) и Перу (1:0), а затем и гарантировав себе первое место после нулевой ничьей с датчанами. Сборная Аргентины лишь в самый последний момент сумела получить путевку в плей-офф, победив сборную Нигерии (2:1).

Сборные Франции и Аргентины провели два матча на чемпионатах мира — в 1930 и 1978 гг., оба раза победили южноамериканцы. Главным арбитром матча команд Франции и Аргентины назначен Алиреза Фагани из Ирана.

Чуть позже на сочинской арене «Фишт» сыграют сборные Уругвая и Португалии. Уругвайцы выиграли все три матча на групповой стадии. Сборная Португалии оказалась на грани катастрофы, едва удержав ничью во встрече с иранцами. Главный арбитр матча между командами Уругвая и Португалии — Сесар Рамос из Мексики.

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