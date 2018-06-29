Уровень доверия населения к президенту Франции Эмманюэлю Макрону понизился за месяц на 7 процентных пунктов (п. п.), тогда как у премьер-министра Эдуара Филиппа он уменьшился на 5 п. п. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный службой Harris interactive и опубликованный в пятницу, передает ТАСС. Служба отмечает, что это самые низкие показатели для двух политиков за все время их нахождения на этих высших государственных постах.

Согласно данным опроса, в настоящее время президент Франции получает поддержку лишь 40% населения, заявившего о доверии к нему как к политику. Причем падению в июне этого показателя на 7 п. п. предшествовало снижение на 3 п. п. в мае. Эта негативная тенденция к отказу в доверии президенту, отмечают исследователи, наблюдается во всех возрастных группах и социальных слоях. В частности, сильное снижение на 19 п. п. отмечено в среде сторонников правоцентристской партии «Республиканцы».

Среди причин снижения доверия, названных опрошенными, фигурирует их уверенность в том, что Макрон «в первую очередь содействует миру финансов». В вину ему ставят его «надменность» и то, что он «явно более обеспокоен своим образом на международной арене, чем проблемами французов». Также ряд респондентов считают, что он «занимает излишне жесткую позицию на переговорах» по социально-экономическим вопросам и «слишком сильно уклонился вправо» в своих воззрениях и действиях.

Уровень доверия к премьер-министру Эдуару Филиппу также находится на отметке в 40%. Негативное к нему отношение также возрастает в различных социальных группах населения — за исключением лиц старше 65 лет, у которых рейтинг этого политика даже возрос на 1 п. п. и находится на отметке в 49%. Стабильным является показатель в 42% для всей группы пенсионеров.

Падение уровня доверия к президенту и премьеру, отмечают аналитики, сказывается и на популярности самого правительства, показатель которого снизился на 3 п. п. до 27% Это также самый низкий уровень со времени начала его работы. «Лидером» по снижению рейтинга в кабинете министров с мая месяца оказался глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан — с показателем в минус 4 п. п. и уровнем в 42%. Одним из самых непопулярных у французов министров оказался глава МВД Жерар Колон с уровнем в 32% и снижением на 3 п. п.

Опрос был проведен через интернет в период с 26 по 28 июня на основе репрезентативной выборки в 928 человек в возрастной группе начиная с 18 лет.

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