Глава МИД России Сергей Лавров в интервью британскому каналу Channel 4 заявил, что Москва не планирует обсуждать выдачу экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена Вашингтону, так как принять решение — остаться в РФ или уехать — может только он сам.

— Мы никогда не обсуждали Эдварда Сноудена с этой администрацией. Президент Путин говорил об этом ещё несколько лет назад. Когда ему задали такой вопрос, он ответил, что решать должен сам Сноуден. Мы уважаем его права, поэтому не можем выдворить его из страны против его воли, — сказал Лавров.

Российский дипломат напомнил, что Эдвард Сноуден — сам хозяин своей судьбы, поэтому нет смысла даже задавать такой вопрос.

Ранее британское издание The Times сообщило, что американский президент Дональд Трамп может обратиться к российскому лидеру на саммите в Хельсинки с просьбой выдать Сноудена в обмен на некоторые уступки Москве.

Напомним, Эдвард Сноуден находится на территории РФ после того, как в 2013 году передал СМИ секретные данные о тотальной слежке американских спецслужб за гражданами многих государств по всему миру.

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