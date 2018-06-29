Палестинский подросток погиб, еще свыше 300 человек получили ранения в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа.

Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

«От огня израильских войск на востоке города Хан-Юнис погиб 13-летний палестинец. Еще 310 палестинцев получили различные ранения, из них трое находятся в тяжелом состоянии», сказал собеседник агентства, добавив, что среди пострадавших шестеро детей.

Израильские военные подсчитали, что в акции протеста участвуют порядка двух тысяч палестинцев в трех точках на границе анклава. За время «Великого марша возвращения», начатого 30 марта, в стычках с израильтянами погибли 134 палестинца, тысячи пострадали от пуль и слезоточивого газа.

Minval.az