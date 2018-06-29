Названа дата внеочередного съезда правящей Партии справедливости и развития (AKP) Турции.
Как сообщает Hurriyet, принято решение о проведении съезда 18 августа.
Названа дата внеочередного съезда правящей Партии справедливости и развития (AKP) Турции.
Как сообщает Hurriyet, принято решение о проведении съезда 18 августа.
Дата: 2018/06/29 20:15
Раздел: Мир
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