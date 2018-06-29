Боевики ИГ заявили об атаке на колонну американских военных в провинции Эль-Хасака на границе Сирии и Ирака.

Об этом пишет Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке.

По его информации, боевики сообщили, что им удалось подорвать армейский автомобиль Humvee, в котором находились военнослужащие США. Это произошло 21 июня неподалеку от населенного пункта Рабика. В результате якобы погибли три американских солдата.

США о потерях в этом районе не сообщали. Кроме того, авторы канала отмечают, что свою информацию члены ИГ проиллюстрировали фотографиями 2017 года.

Тогда в провинции Дейр-эз-Зор был подбит российский бронеавтомобиль, информирует «Лента».

Minval.az