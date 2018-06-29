Болельщикам из Аргентины, перепутавшим Нижний Новгород с Великим Новгородом, по поручению президента РФ Владимира Путина подарили билеты на матч Аргентина — Нигерия.

Аргентинцы Эрнам и Эктор в интервью «Комсомольской правде» рассказали, что и ними связались люди из администрации Великого Новгорода. Болельщикам передали билеты на следующую игру с участием сборной Аргентины, которая пройдет в Санкт-Петербурге, и оказали помощь в поездке в Петербург.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что то, что, что по поручению Путина аргентинцам подарили билеты на другой матч ЧМ-2018 — «это сущая правда».

История двух аргентинцев, которые прилетели в Россию посмотреть игру Аргентина-Хорватия в Нижнем Новгороде, облетела интернета. Болельщики не знали, что в России два Новгорода, и приехали в Великий Новгород, где узнали, что находятся в сотнях километров от места проведения игры.

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