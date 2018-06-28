В результате стрельбы рядом со зданием Capital-Gazette в городе Аннаполис (штат Мэриленд) погибли несколько человек, сообщает телеканал Fox 5 San Diego со ссылкой на шерифа Рона Бэйтмена.

Представитель правоохранительных органов подтвердил информацию о «множественных» жертвах, однако не назвал точного числа. Предварительно, подозреваемый задержан.

Позже стало известно, что не менее четырех человек стали жертвами стрельбы на территории главного офиса газеты Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд). Об этом, как передает ТАСС, сообщает газета The Baltimore Sun.



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