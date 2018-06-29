Американский конгресс рассмотрит законопроект о принятии в состав страны 51-го штата — острова Пуэрто-Рико. Документ размещён на сайте парламента США.

На данный момент этот живописный остров в Карибском море считается неинкорпорированной территорией США. Это значит, что административное управление островом осуществляется американскими властями. Но с гео-политической точки зрения он не является неотъемлемой частью США. И хотя все пуэрториканцы по праву рождения являются гражданами США, они не могут голосовать на президентских выборах, а в американском конгрессе остров представлен только одним депутатом, причём без права голоса.

Именно этот депутат — Дженнифер Гонсалес-Колон — и является автором документа о признании Пуэрто-Рико 51-м штатом Америки.

— Это первый шаг, чтобы начать серьёзную дискуссию, чтобы определить окончательный политический статус Пуэрто-Рико, — комментирует Гонсалес в интервью NBC.

Что касается самих пуэрториканцев, то они точно не против. В прошлом году на острове состоялся референдум, более 97% участников которого выступили за то, чтобы стать 51-м штатом. Вот только со стороны Вашингтона дело дальше референдума не продвинулось: пуэрто-риканская экономика находится в глубоком кризисе, и США попросту невыгодно менять статус-кво.

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