Госсекретарь США Майк Помпео призвал к активизации переговорного процесса между Анкарой и Вашингтоном.

«Выборы в Турции завершились. Мы можем перейти к более эффективному процессу переговоров», — сказал Помпео, выступая в Комитете по ассигнованиям сената США.

Глава внешнеполитического ведомства выразил надежду, что этот процесс будет строиться на договоренности между США и Турцией по Мюнбичу.

«В период моего пребывания на посту госсекретаря наши отношения были непростыми. Так было и ранее (до вступления Помпео в должность – ред.). Они (Турция – ред.) были недовольны нашими контактами с СДС (Сирийские демократические силы). Однако три недели назад нам удалось достигнуть прогресса по вопросу Мюнбича», — сказал госсекретарь, слова которого приводит «Анадолу».

Говоря о перспективах реализации турецко-американских договоренностей по сирийскому Мюнбичу, Помпео подчеркнул значимость с сотрудничества с Анкарой в вопросе урегулирования ситуации в этом регионе.

«В итоге они (Турция) станут важной частью политического урегулирования. Нам (США – ред.) необходимо признать необходимость тесного сотрудничества с Турцией», — подчеркнул госсекретарь.

Minval.az