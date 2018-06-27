Президент Ирана Хасан Роухани пообещал поставить США «на колени».

Как передает РИА Новости, его выступление было показано на государственном телевидении.

«Никоим образом мы не будем капитулировать перед США и сохраним историческое национальное величие, а сами в этой волевой борьбе поставим США на колени», — заявил Роухани.

Его слова прозвучали на фоне напряженной обстановки в стране в связи с экономическими проблемами в Иране. Сам президент ранее после выхода США из ядерной сделки говорил, что Вашингтон пытается оказать на Тегеран экономическое давление и ведет против Ирана психологическую войну.

Указав на наличие проблемы безработицы в стране, Роухани заявил, что власти должны прилагать больше усилий по разрешению проблем, отметив также необходимость урегулирования ситуации на внутреннем рынке.

«Мы должны показать миру, что мы переживем проблемы и трудности, не променяв величие, свободу, независимость, демократию, республиканский строй, религию и культуру», — заявил президент.

Minval.az