Слухи о романе рок-музыканта Брайана Адамса и принцессы Дианы ходят давно, но сам певец до недавнего времени воздерживался от каких-либо комментариев. Однако, попав на «допрос» к ведущему телешоу Watch What Happens Live Энди Коэну, Брайан решил нарушить молчание и, хоть и уклончиво, ответил на вопрос о своих отношениях с леди Ди.

«Говорят, у вас с принцессой Дианой был роман, – начал свой вопрос Энди. – Ее дворецкий рассказывал, что ему приходилось тайком пропускать вас в Кенсингтонский дворец. Как вы описали бы ваши отношения с Дианой?»

«Очень близкие друзья, – ответил Брайан. – И я не пробирался тайком, а просто заваливался в гости».

На уточняющий вопрос ведущего, были ли они с Дианой друзьями, «у которых случалась интимная связь», музыкант замешкал: «Она была… мы были… хорошими друзьями».

На этом неудобные вопросы к 58-летнему рокеру не закончились. Коэн не мог не вспомнить историю с интимной фотографией, которую Адамс подарил Элтону Джону на его 42-летие.

«Это была первая и единственная фотография такого рода, – заверил Брайан. – И кстати, надо сказать, она была настоящим предметом искусства!» «Когда я подарил ее Элтону, он сказал: «Я сменю рамку». Теперь она вся в золоте стоит у него где-нибудь на камине», – с юмором и гордостью рассказал певец, слова которого приводит интернет-сайт sunmag.me.

Minval.az