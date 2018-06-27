Футболисты сборной Аргентины в матчах группового этапа чемпионата мира не продемонстрировали все, на что способны. Такое мнение журналистам высказал бывший форвард аргентинской команды Эрнан Креспо.

Во вторник аргентинская команда со счетом 2:1 обыграла нигерийцев и опередила их в борьбе за выход в плей-офф чемпионата мира. Сборная Аргентины с четырьмя очками заняла второе место в группе D, ранее команда сыграла вничью с исландцами (1:1) и уступила хорватам (0:3).

«Аргентинцы выполнили задачу-минимум — вышли в плей- офф, но они еще не показали свою силу. Мы не можем считаться фаворитами в матче с французами, но не забывайте, что мы аргентинцы, у нас есть характер, мы очень любим футболку с национальным флагом. Повторюсь, мы еще не играли в полную силу, так что, думаю, французы уже начали беспокоиться», — сказал Креспо.

Minval.az