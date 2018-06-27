Нижняя палата польского парламента (Сейм) приняла поправки к закону, который вводил уголовное наказание за публичное обвинение польской нации в причастности к Холокосту.

Как передает ТАСС, в состоявшемся в среду голосовании за поправки выступили 288 депутатов, 25 были против, пятеро воздержались.

Теперь в законе нет положений об уголовной ответственности. Ранее в документе фиксировалось наказание в виде тюремного заключения на срок до трех лет за распространение идей о вине польского народа или государства в Холокосте. Наказание было предусмотрено и за высказывания об их причастности к совершенным Третьим рейхом преступлениям. К таким правонарушениям относится, в частности, использование формулировки «польские концлагеря». Документ также запрещает пропаганду в Польше бандеровской идеологии и отрицание геноцида на Волыни.

Эти спорные нормы, принятые республикой в начале года, привели к конфликту в отношениях республики с Израилем, Украиной и США. Израильская сторона восприняла польский закон как ограничение свободы слова, которое делает невозможным открытую дискуссию о преступлениях, совершавшихся в отношении евреев во время Второй мировой войны, а также попытку введения наказания за показания самих жертв Холокоста. Недовольство законом высказали и в США. Власти Польши в ответ на критику направили документ на рассмотрение Конституционного суда, который пока не огласил решения.

Не дожидаясь решения Конституционного суда, с предложением пересмотреть закон в среду утром выступила канцелярия премьер-министра страны Матеуша Моравецкого. Эта инициатива была экстренно внесена в план работы парламента и сразу же рассмотрена, несмотря на протесты оппозиции.

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