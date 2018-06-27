Парламентский комитет Египта по делам молодёжи и спорта намерен провести проверку возможной связи между тем, что сборная страны по футболу не вышла из группы на чемпионате мира 2018 года, и её базированием в Грозном.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

По информации издания, специально созданная комиссия проведёт расследование для выяснения причин выбора базы в Грозном. Кроме того, вопросы вызвало нахождение артистов в отеле команды после поражения от сборной России.

Также в задачи комиссии войдёт исследование «несанкционированного использования имиджа» форварда египетской команды Мохаммеда Салаха.

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