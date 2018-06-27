В турецкой провинции Адыяман на юго-востоке страны потерпел крушение учебный самолет, сообщают турецкие СМИ.
По данным СМИ, пилот самолета погиб.
О других деталях произошедшего не сообщается.
В турецкой провинции Адыяман на юго-востоке страны потерпел крушение учебный самолет, сообщают турецкие СМИ.
По данным СМИ, пилот самолета погиб.
О других деталях произошедшего не сообщается.
Дата: 2018/06/27 12:00
Раздел: Мир
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