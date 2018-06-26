Общее число погибших в результате массовых антиправительственных протестов в Никарагуа возросло до 285 человек, сообщила во вторник Никарагуанская ассоциация по правам человека, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось примерно о 220 погибших.

Данные мониторинга ассоциации, которые приводит портал Prensa со ссылкой на исполнительного секретаря Альваро Лейву, свидетельствуют, что с 19 апреля были убиты 285 человек, ранены более 1,5 тысячи, еще 156 человек считаются пропавшими без вести. Среди убитых опознаны 262 человека.

В Никарагуа с середины апреля проходят акции протеста на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились.

Minval.az