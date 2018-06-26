Японская принцесса Аяко Такамадо объявила о том, что выйдет замуж за простого человека и откажется от королевского статуса. Об этом сообщает CNN.

Управление Императорского двора Японии официально объявило, что третья и самая юная дочь принца Норихито Такамадо вступит в брак с 32-летним мужчиной Кеем Мория, который работает в судоходной компании.

Влюбленные познакомились менее года назад. Помолвка назначена на 12 августа, свадьба — на 29 октября. Последнее мероприятие пройдет в храме Мэйдзи. Пара признается, что сблизились на почве общего желания внести свой вклад в глобальное благосостояние. Кроме того, они оба любят лыжи, книги и путешествия.

Согласно императорским обычаям, девушка потеряет королевский чин, как только состоится церемония бракосочетания. Тем не менее, она получит около миллиона долларов.

Аяко не первая принцесса, которая пожертвовала своим титулом ради любви. Связать себя узами брака с простолюдином намеревалась принцесса Мако Акисино, внучка правящего императора Японии Акихито и императрицы Митико. В сентябре 2017 года состоялась помолвка. Тем не менее, в феврале этого года пара объявила, что пока не готова к браку.

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