Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что американские власти наращивают поставки вооружений Украине и Грузии, передает РИА «Новости».

«Мы оказываем военную помощь Украине и Грузии, которым Россия недавно угрожала применением военной силы. Мы наращиваем поставки им военных средств, необходимых для самообороны», — сказал Митчелл в ходе выступления на слушаниях в сенате.

Он отметил, что американское руководство оказывает помощь обоим государствам. чтобы улучшить их оборонительные возможности.

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