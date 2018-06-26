Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи заявил, что гордится выступлением сборной страны на Чемпионате мира по футболу, проходящем в России.

«Ты снова побеждаешь и вызываешь чувство гордости. Браво! Пусть Бог дарует тебе успех», — написал во вторник аятолла на своей страничке в «Твиттере».

Вместе с тем, иранские СМИ сообщают со ссылкой на замминистра по делам спорта и молодежи страны Мохаммада Резу Даварзани, что главный тренер сборной Ирана по футболу португалец Карлуш Кейрош продолжит работу с командой до конца Кубка Азии в 2019 году.

Minval.az